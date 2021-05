NCIS: Los Angeles 12, Linda Hunt è di nuovo Henrietta Lange nel finale di stagione

Dopo una lunga assenza dallo show (dovuta a cause esterne) nel finale della dodicesima stagione di NCIS: Los Angeles rivedremo finalmente la Henrietta Lange di Linda Hunt. Ecco le prime foto dall'episodio.

Era da un po' che il manager delle operazioni della divisione angelena del NCIS non si vedeva sullo schermo, da un lato (ovvero nella finzione) perché Hetty era impegnata con una missione sotto copertura che l'ha portata "in nessun luogo dove volesse veramente andare" stando alle parole della stessa attrice; dall'altro (ovvero dal lato della produzione), è stata la pandemia a decidere per lei.

"Stiamo facendo il possibile per rendere sicuro per tutti l'ambiente di lavoro, e Linda è un po' più speciale quando si tratta di stare attenti alla sua salute" affermava lo showrunner Scott Gemmill in una precedente intervista, ricordando come le ultime apparizioni nello show dell'attrice 76enne fossero state girate nel vialetto di casa sua.

E nonostante le parole dell'Ammiraglio Hollace Kilbride (Gerald McRaney), che di recente aveva affermato come Hetty non sarebbe tornata, dato che "Questa missione potrebbe benissimo essere l'ultima per lei", eccola qui, pronta a fare la sua ricomparsa sui nostri teleschermi.

Le foto condivise in esclusiva da TV Line ci mostrano infatti il ritorno di Henrietta Lange nel finale della dodicesima stagione di NCIS: Los Angeles intitolato A Tale of Two Igors, che andrà in onda il 23 maggio sul network americano CBS.

"È stato davvero bello riavere Linda sul set, specialmente per le scene con Renée (Felice Smith)" ha commentato Gemmill "Hetty è un personaggio così importante, quasi mitologico per NCIS: Los Angeles, e i fan ameranno vederle di nuovo insieme".