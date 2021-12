NCIS: Los Angeles, un attore arrestato sul set: ecco il motivo

Tre uomini sono stati arrestati nell'ambito delle indagini sulla morte di una modella e della sua amica, i cui corpi sono stati ritrovati fuori da ospedali il mese scorso nel sud della California. La conferma è arrivata direttamente dalla polizia di Los Angeles a The Wrap. Uno degli uomini arrestati è l'attore Brandt Osborn.

Osborn è stato preso in custodia mentre si trovava sul set a Hollywood di NCIS: Los Angeles - serie molto amata negli Stati Uniti, alla quale mancheranno due personaggi principali nella stagione 13 -nella giornata di mercoledì, vicino a Hollywood Boulevard e Vine Street, come scrive il New York Post. Osborn, 42 anni, era impegnato in un ruolo di contorno nello show, non facendo parte del cast regolare della serie.



L'ufficio delle relazioni con i media del dipartimento di polizia di Los Angeles non ha voluto commentare l'ipotesi che fosse in corso una ripresa dello show, nel momento in cui Osborn è stato arrestato. Attualmente l'uomo è accusato di complicità in omicidio colposo, con una cauzione fissata a 100.000 dollari. Anche gli altri due uomini arrestati hanno legami con l'industria dello spettacolo; David Pearce, 37 anni, accusato di omicidio colposo con una cauzione da 1.000.000 di dollari, e Michael Ansbach, 47 anni, direttore della fotografia che ha lavorato a Sleeping with Friends e il film tv BallzGirlz. Ansbach è stato accusato di complicità in omicidio colposo con cauzione fissata a 100.000 dollari.



Gli arresti sono il frutto delle indagini sulla morte, nel mese di novembre, della modella e aspirante attrice Christy Giles, 24 anni, e della sua amica Hilda Marcela Cabrales-Arzola, 26 anni. Il marito di Giles ha raccontato che sua moglie e Cabrales-Arzola avevano incontrato gli uomini ad una festa a East Los Angeles per poi rientrare nell'appartamento di Pearce a West L.A. Una Toyota Prius nera e senza targa, secondo quanto riportano gli inquirenti, ha abbandonato Giles in un ospedale a Culver City, dov'è spirata; gli uomini all'interno del veicolo indossavano delle maschere. Poco dopo Cabrales-Arzola è stata abbandonata al Kaiser Permanente di West L.A.; priva di sensi è scomparsa il 24 novembre.



L'autopsia ha riscontrato tracce di eroina nel corpo delle donne e secondo la polizia potrebbero esserle state somministrate e potrebbero essere finite in overdose. Non escludono che possano esserci altre vittime. I tre uomini sono stati rintracciati e arrestati con l'assistenza dell'FBI.



Brandt Osborn stava lavorando alla serie spin-off dello show con Mark Harmon. A luglio sono iniziati i lavori di NCIS: Los Angeles 13.