NCIS: Los Angeles, la dodicesima stagione sarà ambientata dopo la pandemia

La dodicesima stagione di NCIS: Los Angeles sta per arrivare e TVLine ha intervistato lo showrunner R. Scott Gemmill il quale ha rivelato che lo show è ambientato in un mondo post-pandemia, ma ciò non significa che il dramma della CBS sia stato immune ai cambiamenti richiesti dalla produzione televisiva con i protocolli di sicurezza anti-COVID.

Nell’undicesima stagione Sam ha detto al capo sottufficiale della marina Thomas Argento di aver macchiato il nome SEAL e che la sua carriera è finita. “Manteniamo la promessa di portare a termine quella storia. Seguiamo quella trama nel secondo episodio della stagione, dove quel caso va in giudizio e ha alcuni colpi di scena al suo interno. Sfortunatamente Catherine Bell non tornerà però” racconta Gemmill. “Il piano era di far tornare Cat, ma al momento è a Calgary per girare un film di Natale, e poi torna a Toronto per Good Witch. Penso che non tornerà qui a Los Angeles fino a febbraio, quindi non potremo usare Catherine fino al nuovo anno. Ma ad essere onesti, siamo così fortunati e felici anche solo di lavorare. Ci sono state così tante sfide.”

Ma se Argento non comparirà al secondo episodio è lecito domandarsi quanto tempo è passato quando si apre questa stagione. “Tendo a non voler mai dedicare un tempo reale a questo perché nel momento in cui lo facciamo, è allora che mi metto nei guai. Comunque abbiamo ambientato tutto dopo il COVID. Trattiamo la pandemia come se fosse nel passato più o meno. È come se fossimo dall'altra parte di quanto accaduto, ma è certamente fresco nella mente di tutti. Abbiamo dovuto prendere una decisione e la mia sensazione è sempre stata che il nostro spettacolo fosse una specie di ora di evasione per il pubblico.”



Caleb Castille è stato promosso a regular ed è entrato nella famiglia NCIS “Siamo molto entusiasti di avere Caleb con noi. Sai, è stato un processo davvero divertente l'anno scorso. Abbiamo deciso di cercare un agente più giovane, cosa che abbiamo fatto due volte . Lo abbiamo fatto con Medalion Rahimi e poi lo abbiamo fatto con Caleb. Abbiamo visto così tanti giovani attori fantastici e talentuosi, ma Caleb è stato davvero speciale e siamo così felici di averlo coinvolto.”

Ma gli spettatori ora si chiedono con chi collaborerà: “Quest'anno è così diverso. Ciò che è chiaro è che condivide l'esperienza di essere "il nuovo ragazzo" con Fatima, e si legano in quel tipo di relazione, ma a causa del COVID e del distanziamento sociale e del tentativo di mantenere il nostro cast e la troupe al sicuro...le partnership che normalmente faremmo sono piuttosto impegnative quest'anno. Quindi per la maggior parte del tempo collaborerà con Fatima, ma anche molti agenti lavoreranno un po' da soli quando possono, e questo solo per assicurare le procedure di sicurezza."



Ci sono trame personali per qualcuno dei personaggi all'inizio della stagione: "In un certo senso, a causa di ciò che sta accadendo con la pandemia e in termini di ripensamento di come giriamo le cose e le sfide dei luoghi, ci siamo concentrati tanto sul personaggio, se non di più, rispetto al passato." ha detto Gemmill sulle sfide affrontate sul set a causa del COVID.

"Abbiamo delle cose in corso con Callen e Anna, che fa molto lavoro di volontariato, aiutando le comunità che sono state davvero colpite duramente dalla pandemia. Quel lavoro la porta via da Los Angeles, e durante quel periodo Callen si rende davvero conto di quanto gli manchi - al punto in cui decide che forse è tempo per lui, sai, di rendere le cose tra loro "permanenti".

"Ci concentriamo anche su Sam e Katherine, e su sua figlia, che è nella stessa accademia militare in cui è andato lui. Abbiamo alcune cose divertenti da fare con Eric Beale, l'idea è che non lo vedremo per un po’" conclude Gemmill.



Qualche fan ha osservato che Kensi e Deeks hanno passato un po' troppo tempo al bar la scorsa stagione, e non abbastanza tempo a casa.

"Si. Bene, anche questo diventerà un problema perché quello che succede è che scopriremo che a causa di tutta la riforma della polizia, il lavoro di Deeks con la polizia di Los Angeles, la sua posizione di collegamento, potrebbe essere in pericolo, e questo per influenzare il suo lavoro con noi. Inoltre, il bar non sta andando molto bene, vogliono comprare una casa e vogliono avere figli…. Questo mette su di loro molta pressione personale, al punto che deve decidere se deve chiudere il bar, e poi, mentre perde il lavoro, cosa farà dopo? È molto sotto pressione, soprattutto nella prima metà della stagione, e deve prendere una decisione piuttosto importante" ha detto Gemmill

NCIS: Los Angels torna domenica 8 novembre sulla CBS. Mentre è in arrivo la diciottesima stagione di NCIS che ci farà fare un salto nel passato.