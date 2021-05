NCIS: Los Angeles, due personaggi mancheranno nella stagione 13

Il team di NCIS: Los Angeles avrà un aspetto significativamente diverso nella prossima stagione, la numero 13. Dopo quanto accaduto nel finale della dodicesima stagione due personaggi abbandoneranno definitivamente la serie targata CBS. In Italia non sono stati ancora trasmessi gli episodi della stagione 12 (dal 29 agosto su Rai 2).

Se non volete incorrere in spoiler non proseguite nella lettura della news, nella quale sono contenute alcune rivelazioni sugli episodi della stagione 12.



Durante il finale della dodicesima stagione di NCIS: Los Angeles ambientata dopo la pandemia, Eric Beale (Barrett Foa), 're dell'informatica' nella serie tv, ha rivelato alla sua compagna Nell Jones (Renée Felice Smith) analista dell'intelligence, di aver ricevuto finanziamenti per il quartier generale internazionale della sua azienda high-tech... a Tokyo. Al termine dell'episodio Nell ha rifiutato l'eredità di Hetty (Linda Hunt) e si è unita a Eric in questa nuova avventura. E nel montaggio finale dell'episodio Eric e Nell si sono allontanati al tramonto.

Barrett Foa ha recitato in NCIS: Los Angeles sin dal pilot, promosso in seguito come regular a metà della prima stagione. Nella stagione 11 ha perseguitato un'altra opportunità professionale per poi tornare ad intermittenza nella stagione 12.

"Sia Renée che Barrett sono nello show da molto tempo, e sono entrambi professionisti molto ambiziosi, che hanno progetti che vogliono realizzare da soli e abbiamo dato loro tempo per farlo. Sembrava un momento naturale per lasciarli andare a fare altre cose, e dare ai loro personaggi quello che si spera sia un lieto fine" ha dichiarato lo showrunner R. Scott Gimmell.



Nel finale della stagione 12 di NCIS: Los Angeles è tornata Linda Hunt, storica interprete dello show nel ruolo di Hetty Lange.