NCIS, Mark Harmon lascia la serie dopo diciotto anni: l'addio di Jethro Gibbs

Mark Harmon è stata la star di NCIS - Unità anticrimine per 18 anni e ora l'attore ha deciso di interrompere la collaborazione con lo show di CBS, creato da Donald P. Bellisario. L'attore ha interpretato il capo squadra Leroy Jethro Gibbs, ex sergente dei Marines e agente speciale dell'unità per 19 stagioni prima di dire addio.

L'unità anticrimine NCIS esiste davvero ed è diventata famosa anche a livello internazionale proprio grazie allo show CBS. Nei mesi scorsi era stato ufficializzato l'annuncio che Mark Harmon avrebbe partecipato a meno episodi di NCIS, e ora si è concretizzata l'ipotesi più plausibile; l'addio definitivo di Gibbs al team anticrimine.

Nell'ultimo episodio trasmesso da CBS, Gibbs e McGee (Sean Murray) risolvono in coppia un'indagine e al termine della puntata, nonostante le insistenze del direttore Leon Vance (Rocky Carroll), Gibbs decide di lasciare la squadra e rimanere in Alaska.



Nel corso della puntata Gibbs trascorre diversi momenti in compagnia di McGee, che si riveleranno una sorta di passaggio di consegne; Gibbs consiglia a McGee di trovare il suo ritmo e non copiare, il suo. E di essere paziente, senza ricercare la perfezione.

Diversi momenti emozionanti contraddistinguono l'episodio, per il commovente addio di Gibbs:"Essendo un produttore esecutivo e un caro amico, Mark continua ad essere parte integrante nel tessuto dello show. La nostra stella polare è sempre rimasta fedele ai nostri personaggi e al fatto che la verità abbia sempre guidato le storie e la direzione che prendono i protagonisti. [...] Per quanto riguarda il futuro di Gibbs, come potranno aver capito i fan nel corso degli anni... non pensate che Leroy Jethro Gibbs sia completamente fuori dai giochi" ha dichiarato Steve Binder, showrunner della serie, lasciando aperta la possibilità di un ritorno.



Lo show è uno dei più longevi della tv americana; scoprite chi sono gli attori più pagati di NCIS.