NCIS, Michael Weatherly anticipa un suo possibile ritorno e un reunion attesissima!

Sembra proprio che il 2023 non sarà un anno da sottovalutare per i fan di NCIS, arrivata ormai alla sua ventesima stagione. La serie continua ad essere tra le più apprezzate del pubblico americano e i nuovi episodi potrebbero essere accompagnati da entusiasmanti novità.

Ad anticiparlo è stato niente di meno che Michael Weatherly, che ha vestito i panni dell'agente Anthony "Tony" DiNozzo per ben 13 stagioni, dal 2003 al 2016. L'attore infatti ha recentemente rivelato sul suo account Twitter che una riunione tra il suo personaggio e Ziva David (Cote de Pablo) potrebbe trasformarsi in realtà nel 2023.

"Preferiremmo tutti guardare te e Ziva riunirvi", ha scritto un fan in risposta ad un video di auguri per l'anno nuovo condiviso da Weatherly. "Resta sintonizzato... perché questo potrebbe essere un anno interessante per questi "momenti"!", ha risposto l'attore.

Per chi non lo sapesse, in questi ultimi anni Weatherly ha preso parte a Bull, serie tv da poco conclusa trasmessa da CBS e andata in onda dal 2016 al 2022 per sei stagioni.

Rimanendo in tema ritorni, poco tempo fa lo showrunner di NCIS Steven D. Binder ha parlato del personaggio di Abby Sciuto, interpretata da Pauley Perrette, uscita di scena alla fine della stagione 15 e che i fan potrebbero presto rivedere.