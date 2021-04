NCIS New Orleans, ecco com'è nata l'idea per lo spinoff della serie

NCIS: New Orleans è una serie televisiva prodotta dal 2014 al 2021, nata come secondo spin-off della serie NCIS - Unità anticrimine. Dopo un pilot introduttivo trasmesso durante l'undicesima stagione della serie madre, la prima stagione di NCIS: New Orleans ha debuttato sulla CBS il 23 settembre 2014.

Il 17 febbraio 2021 è stato annunciato che la serie si concluderà con la settima stagione tanto è vero che l'ultima puntata andrà in onda il 16 maggio prossimo. Come è nata, però, l'idea di questo spinoff?

La CBS annunciò l'intenzione di produrre un secondo spin-off di NCIS, dopo NCIS: Los Angeles, già nel 2013. Per far ciò, e capire se il pubblico potesse essere interessato, produsse un doppio episodio introduttivo, un backdoor pilot corrispondente al diciottesimo e diciannovesimo episodio dell'undicesima stagione di NCIS.

L'accoglienza del pubblico fu ottima e pertanto la rete diede il via libero definitivo alla produzione di una prima stagione già il 9 maggio 2014. La serie fu ambientata e girata interamente a New Orleans e vede tra i protagonisti Scott Bakula, Lucas Black e Zoe McLellan, quest'ultima già conosciuta nei panni di Jennifer Coates, una delle protagoniste della serie JAG - Avvocati in divisa, di cui la serie madre è lo spin-off.

Intanto, anche Charles Michael Davis farà parte del cast della stagione 7 di NCIS: New Orleans.