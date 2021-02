NCIS: New Orleans, la serie si concluderà ufficialmente con la settima stagione

Sebbene sia stato annunciato l'arrivo di NCIS: Hawaii, un altro spin-off del franchise di successo sta per concludersi. Stiamo parlando di NCIS: New Orleans che terminerà ufficialmente con la sua settima stagione il cui ultimo episodio andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 16 maggio.

In una dichiarazione rilasciata alla stampa, la star della serie nonchè produttore esecutivo Scott Bakula ha detto: "Triste terminare la nostra storia d'amore con questa città fenomenale, ma siamo così grati per tutti gli amici che abbiamo incontrato lungo la strada. Mi mancherà la musica. Grazie mille alla CBS per questi sette anni".

"Sin dall'inizio, NCIS: New Orleans è stata in grado di distinguersi per la sua autenticità", ha affermato Kelly Kahl, presidente di CBS Entertainment. "Dai colori e dalla musica alla vivacità e alle storie che puoi trovare solo nel Big Easy. Grazie agli straordinari talenti dei produttori, degli scrittori, del cast e della troupe, NOLA ha avuto un ruolo chiave per la nostra emittente. Siamo lieti di dare un grande saluto a questo show e soprattutto che gli spettatori avranno l'opportunità di dire addio ai loro personaggi preferiti in questa stagione finale".

I produttori esecutivi showrunner Jan Nash e Christopher Silber hanno aggiunto: "È stato un vero piacere e un grande onore lavorare a questo show e con questo incredibile cast e con tutta la troupe per oltre 150 episodi. Per quanto siamo delusi di vedere la fine di NOLA, non potremmo essere più orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto e siamo grati alla spettacolare e resiliente Crescent City che ci ha abbracciati per sette meravigliosi anni".

Insomma, un addio agrodolce per NCIS: New Orleans. Intanto ecco tutti dettagli sulla diciottesima stagione di NCIS.