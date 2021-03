NCIS: New Orleans, nella stagione finale tornerà anche Callie Thorne

Il prossimo maggio NCIS: New Orleans si concluderà ufficialmente con la sua settima stagione. Negli ultimi episodi della serie poliziesca rivedremo però un vecchio personaggio, Sasha Broussard, interpretata da Callie Thorne. Secondo quanto afferma TVLine, Sasha "sgancerà una bomba" sull'agente Pride che potrebbe sconvolgere la sua vita per sempre.

Callie Thorne ha debuttato nel ruolo di Sasha Broussard, esponente di un clan criminale di New Orleans intenzionata a distaccarsi dalla sua famiglia, nella prima stagione della serie. Il suo personaggio si guadagna la fiducia dell'agente speciale Dwayne Pride (Scott Bakula), ma a poco a poco risulta chiaro che lo sta solo prendendo in giro, e finisce in prigione. Dopo aver condiviso importanti informazioni con lui, ottiene poi il rilascio anticipato nell'episodio A changed woman della scorsa stagione.

"Sin dall'inizio, NCIS: New Orleans ha saputo distinguersi per la sua rappresentazione autentica di New Orleans" ha spiegato in una recente dichiarazione Kelly Kahl, presidente di CBS Entertainment. "Dai colori e dalla musica alla vivacità e alle storie che puoi trovare solo nella Big Easy. Grazie allo straordinario talento di produttori, sceneggiatori, cast e troupe, New Orleans ha avuto un ruolo chiave nel nostro show. Siamo contenti di dare ai nostri spettatori l'opportunità di dire addio ai loro personaggi preferiti quando si concluderà la stagione finale."

Scott Bakula, dal canto suo, ha aggiunto: "Sarà triste porre fine alla nostra storia d'amore con questa città fenomenale, ma sono così grato per tutte le amicizie fatte lungo la strada."

Intanto, anche Charles Michael Davis farà parte del cast della stagione 7 di NCIS: New Orleans.