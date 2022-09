NCIS, ci saranno novità su Abby Sciuto? Steven D. Binder:'Voglio una sua maggior presenza'

Lo showrunner di NCIS, Steven D. Binder, è stato intervistato da TVLine in questi giorni e si è soffermato su alcuni dettagli della serie, in particolare sul personaggio di Abby Sciuto, interpretata da Pauley Perrette, uscita di scena alla fine della stagione 15. Le successive stagioni non hanno fatto luce sul futuro di Abby.

Ora ci ha pensato lo stesso Binder a riportare il personaggio al centro delle conversazioni, in prossimità della stagione 20, dopo l'addio di Gibbs a NCIS.



"Stiamo sempre pensando a come coinvolgere Gibbs in maniera tale che non si strappi via la crosta, e non rovini quello che pensavo fosse l'unico addio adeguato per questo personaggio. Voglio farlo anche con il personaggio di Abby. Mi piacerebbe iniziare a sentire maggiormente la sua presenza. Siamo stati un po' negligenti nel non farlo prima ma ci sono così tante cose che si muovono. Ma lei è là fuori, ancora a lottare per una giusta causa. È una parte di noi e noi siamo una parte di lei" ha dichiarato Binder.



Pauley Perrette ha interpretato Abby per molti anni e si è conquistata il cuore degli spettatori con la sua stravaganza e il look eccentrico in un contesto formale come quello della serie tv, capitanata da Mark Harmon nei panni di Jethro Gibbs.



