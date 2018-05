NCIS: Paulis Perrette parla dell'eredità di Abby Sciuto in vista dell'addio

Pauley Perrette, parlando con la stampa ha discusso dell'eredità che lascerà il suo personaggio di NCIS, Abby Sciuto, uno dei preferiti dai fan nonchè onnipresente dal primo episodio. La scienziata forense, infatti, è a tutti gli effetti diventata un'icona televisiva grazie al carisma e le capacità.

La morte probabilmente avverrà nel corso del prossimo episodio, quando Abby con ogni probabilità morirà in ospedale dopo la rapina a mano armata che l'ha lasciata priva di sensi. Si tratterà di un addio molto doloroso per i fan, dopo quindici stagioni in cui come abbiamo detto prima il personaggio è risultato essere uno dei più apprezzati.

L'attrice ha discusso dell'eredità che lascerà dietro di se Abby, affermando che "in televisione non c'è mai stato un personaggio come Abby. E' una brillante scienziata, ma ha un look molto alternativo. E' una ragazza col cuore enorme, è unica".

Sull'eredità del personaggio, che tutti hanno amato per la sua ironia ed il suo adorabile ippopotamo imbottito che fa rumore quando viene spremuto, Perrette ha affermato che "sarà ricordata per sempre. Sarà ricordato per sempre l'impatto he ha avuto sul mondo, soprattutto per l'importanza che ha avuto per tutte quelle ragazze che studiano la matematica e la scienza. Ci sono delle giovani donne là fuori che hanno conseguito il diploma e sono nel campo della scienza e matematica forense grazie ad Abby".

Non poteva mancare un messaggio per i fan, in vista dell'addio alla serie: "vi voglio bene con tutto il cuore. Vi sono grata per il sostegno che avete dato ad Abby e me in tutti questi anni. Non vi ringrazierò mai abbastanza, e sono felice di avere dei fan come voi".