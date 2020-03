NCIS di CBS è il più visto dal pubblico, ma il primo posto per fascia d'età è di NBC

La serie NCIS, giunta alla sua diciassettesima stagione e una delle più longeve della storia degli show televisivi moderni, fa registrare il numero più alto di visualizzazioni ottenuti durante l'ultima settimana, anche se questo non ha permesso al network CBS di ottenere il primo posto nell'ambita fascia d'età 18-49.

La diciassettesima stagione, che può contare anche sulla presenza come guest star di Christopher Lloyd in NCIS, dimostra come il serial poliziesco ideato da Don McGill e Donald P. Bellisario sia ancora tra i più apprezzati tra il pubblico statunitense.

Durante l'ultimo periodo, infatti, la serie ha fatto registrare 1.3/6 e 13 milioni di visualizzazioni, piazzandosi al primo posto tra gli show più seguiti del network CBS. Gli altri gradini del podio sono stati occupati da FBI con 1.1/5 e 10.8 milioni e dallo spin-off FBI: Most Wanted con 1.0/5 e 9.5 milioni.

Il primo posto all'interno della fascia d'eta che va dai diciotto ai quarantanove anni, come già anticipato, è toccato invece al network NBC con un rating di 1.3/6. Il finale della quarta stagione di This Is Us ha ottenuto 1.7/8 e 7.9 milioni di visualizzazioni, mentre Ellen's Game of Games ha fatto registrare 1.4/6 e 6.3 milioni. Infine la nuova serie Council of Dads ha raggiunto 0.7/4 e 3.9 milioni.

Per gli appassionati di NCIS, ricordiamo che il prossimo episodio che sarà trasmesso il 31 marzo negli Stati Uniti è Blarney, mentre in Italia la diciassettesima stagione va in onda all'interno della programmazione di Rai 2.