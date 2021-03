NCIS: quando finirà la storica serie TV poliziesca? Ecco cosa sappiamo

Anche se circolano voci che un altro spinoff è in arrivo (ambientato alle Hawaii), The Hollywood Reporter riporta che Mark Harmon, che ha interpretato l'agente speciale Leroy Jethro Gibbs da quando NCIS è stato mandato in onda nel 2003, potrebbe presto dire addio allo spettacolo.

Il suo contratto lo seguirà per tutta la 18a stagione ma, secondo le fonti di THR, dopo potrebbe non essere rinnovato. Nulla è comunque perduto perché attualmente sono in programma alcune trattative per farlo tornare in qualche episodio se ci fosse un'altra stagione, ma non sarebbe comunque un personaggio ricorrente e chiave come lo è stato finora.

Non sarebbe la prima volta che NCIS perde un membro del cast, ma ci dà qualcosa su cui riflettere. Nel corso degli anni, Sasha Alexander (Kate Todd), Michael Weatherly (Tony DiNozzo), Pauley Perrette (Abby Sciuto) e altri se ne sono andati. Maria Bello, che interpreta l'agente speciale dello psicologo forense Jack Sloane, ha lasciato la serie proprio in questa ultima stagione.

Agenti, scienziati forensi e direttori possono essere sostituiti (e lo sono stati), ma Gibbs può? È difficile da immaginare dopo quasi due decenni e probabilmente la sua assenza potrebbe portare alla sospensione della serie, anche se vi sono altre possibilità: un sostituto. Uno dei candidati è l'agente speciale Tim McGee, interpretato da Sean Murray. Sarebbe sicuramente divertente vedere il suo viaggio se ciò accadesse, ma i fan potrebbero non accettare qualcuno completamente nuovo. Dopotutto gli spettacoli non possono durare per sempre (sebbene proprio NCIS ci stia provando) quindi, è probabile che una volta salutato Harmon i fan dovranno dire addio a NCIS.

Cosa ne pensate? La diciottesima stagione di NCIS ci farà fare anche un salto nel passato, scoprite tutti i dettagli su NCIS nel nostro approfondimento.