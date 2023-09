NCIS ricorda David McCallum: 'Chi ci ha lavorato lo ha amato più dei fan'

A seguito della dipartita di David McCallum, anche Mark Harmon star di NCIS e i produttori dello show hanno rilasciato delle dichiarazioni per salutare per l’ultima volta l'attore e fare le condoglianze alla famiglia. McCallum aveva lavorato a tutte le stagioni della serie che ha come punto centrale le investigazioni all’interno della marina.

Dopo aver condiviso la novità che vuole NCIS diventare internazionale, torniamo a parlare della scomparsa dell’interprete di Ducky per riportare le parole dell’amico e collega protagonista di uno degli show più longevi e amati della tv e dei produttori che hanno potuto lavorare con l'attore scozzese.

Queste le parole di Harmon: “David ha vissuto una vita piena, grandiosa e lunga. Ero in soggezione quando l’ho incontrato per la prima volta e tutti noi dello show siamo stati onorati di aver lasciato un segno nella sua vita. Voglio inoltre fare le mie condoglianze a Katherine e alla sua famiglia”.

McCallum è morto per cause naturali al New York Presbyterian Hospital. L’attore aveva 90 anni.

Anche i produttori Seven D. Binder e David North hanno pubblicato un comunicato per pagare tributo all’interprete del dottor Mallard: “Per oltre 20 anni David McCallum ha conquistato il pubblico di tutto il mondo interpretando il saggio, eccentrico e talvolta enigmatico dottor Donald ‘Ducky’ Mallard. Ma per quanto i suoi fan possano averlo amato, coloro che hanno lavorato fianco a fianco con David lo hanno amato ancora di più. Era uno studioso e un gentiluomo, sempre cortese. Un professionista consumato che non perdeva occasione per scherzare. Fin dal primo giorno è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda. Era anche parte della famiglia e ci mancherà molto”.

Unendoci al dolore della famiglia per la perdita, vi ricordiamo quali siano le origini di NCIS.