NCIS, per Sean Murray 'il ritorno di Mark Harmon nei panni di Gibbs è possibile'

NCIS si sta apprestando a concludere la sua 19esima stagione con la narrazione che è stata impegnata costantemente fino a questo punto ad esplorare le dinamiche interne al nuovo team di investigazione. Eppure, sono molti i fan che si domandano se Mark Harmon tornerà nei panni di Gibbs nel futuro dello show. A tal proposito ha risposto Sean Murray.

Anche Murray, che interpreta il non più rookie Timothy McGee, ormai agente con anni di esperienza, la pensa così. In una recente intervista concessa a Parade, Murray ha dichiarato di pensare che ci sia una reale possibilità che Harmon faccia un'altra apparizione nei panni di Gibbs. E per evitare che i fan pensino che stia solo cercando di prenderli in giro, Murray giura di essere onesto nelle sue convinzioni.

Ecco cosa ha dichiarato: "Lui [Harmon] viene a trovarci. L'ho visto due settimane fa. Quindi è qui in giro. Non è che abbia fatto le valigie e lasciato la città o altro. Non lo dico solo per stuzzicarlo, ma credo davvero che Gibbs possa comparire in qualunque momento. Credo davvero che ci sia la possibilità che ciò accada".

Murray ha confessato anche che scherza spesso con l'ex co-star di NCIS Michael Weatherly su un suo possibile ritorno nei panni dell'Agente Speciale Anthony DiNozzo. Dato che la serie Bull con Weatherly si è appena conclusa, è molto probabile che DiNozzo possa fare ritorno in NCIS. Tuttavia, in base ai commenti di Murray, sembra che il ritorno di Harmon sia un po' più probabile. Harmon è ancora produttore esecutivo della serie ed è ancora citato nei titoli di testa. Sarebbe facile fargli girare una scena veloce per un nuovo episodio di NCIS, ammesso che Harmon voglia farlo.

Intanto, pare che NCIS sia la serie preferita dal pubblico americano di Netflix; Mark Harmon ha detto addio a NCIS dopo 18 anni.