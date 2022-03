NCIS, la serie è tra le preferite dal pubblico americano su Netflix

Tra gli aggiornamenti sui dati streaming diffusi questa settimana da Nielsen spicca un dettaglio importante legato ad uno degli show maggiormente popolari tra il pubblico americano e non solo. Il procedural poliziesco targato CBS, NCIS - Unità anticrimine continua ad essere una delle serie più viste anche su Netflix.

Secondo Nielsen, nella settimana tra il 14 e il 20 febbraio, la serie è stata trasmessa in streaming per oltre 856 milioni di minuti sulla piattaforma, rendendola il prodotto streaming maggiormente popolare in quel periodo e il numero 6 in classifica.



Ovviamente i picchi di serie recenti come Inventing Anna sono praticamente impossibili da raggiungere ma è chiaro che nonostante lo show CBS - su Everyeye scoprite chi è l'attore più pagato di NCIS - Unità anticrimine - sia nata ormai quasi vent'anni fa, la popolarità tra il pubblico non accenna a diminuire.

Come capita per diverse serie tv di alcuni decenni fa, lo streaming pare sia riuscito a dare nuova linfa anche allo show con Mark Harmon, sinora protagonista indiscusso nel ruolo del capo dell'unità, Gibbs.



NCIS è giunta alla stagione numero 19 e di recente ha fatto scalpore la notizia dell'addio di Mark Harmon allo show, dopo oltre 400 episodi.

"In qualità di produttore esecutivo e caro amico, Mark continua ad essere parte integrante del tessuto dello show" ha dichiarato Steven D. Binder, showrunner della serie.