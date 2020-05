NCIS,si chiude in anticipo la stagione 17: ecco cosa è successo nell'ultimo episodio

Pausa estiva per NCIS: lo show tv di Rai 2 ha chiuso i battenti ieri sera, 29 maggio, quando è andata in onda l'ultima puntata prevista dal palinsesto televisivo prima della chiusura anticipata della serie.

Lo show ritornerà poi in autunno, dopo l'estate, con il seguito di questa diciassettesima stagione che racconta gli intrighi dell'unità anticrimine. Si intitola "Un cuore a metà" la puntata che ha chiuso momentaneamente la stagione, mentre vedremo gli altri nove al ritorno dalle vacanze.

Ma cosa è successo in questo finale anticipato? Dopo che nella scorsa puntata Bishop ha rivelato il segreto di Ziva, tutti si sono messi a disposizione per aiutare la loro ex-collega. Ziva, come sa chi segue scrupolosamente le vicende della squadra anticrimine, è pronta a partire per Parigi alla ricerca della sua famiglia.

E mentre si susseguono le indagini su nuovi crimini per la squadra capitanata da Gibbs, quest'ultimo è alla ricerca di Phineas, sparito nel nulla senza lasciare traccia. Ma seguendo il caso della puntata precedente "Fianco a fianco", concluso con l'arresto di Victor Mir, proprietario del famigerato club ben noto alla NCIS, si scopre che in realtà l'uomo (coinvolto in un giro terroristico islamico) altro non è che Halabi, il padre biologico di Phineas, che tentava di portare quest'ultimo in Libia.

Non ci resta che attendere i nuovi episodi, che ritorneranno settembre su Rai 2 in prima visione, a partire da "Flight Plan", ora disponibile soltanto in lingua originale sul canale della CBS dove la serie si è conclusa il 14 aprile scorso. Già era stata annunciata la chiusura anticipata di NCIS 17 a causa della pandemia, mentre sappiamo che la serie poliziesca di Rai 2 va in onda il venerdì sera e non più il sabato.