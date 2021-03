NCIS, una svolta nel nuovo episodio: cosa succederà a quel personaggio?

La diciottesima stagione di NCIS, non ancora disponibile in Italia, ha già riservato al pubblico l'addio di un amato personaggio. Dopo l'ultimo episodio, andato in onda negli Stati Uniti il 16 marzo e intitolato Watchdog, il pubblico si chiede che ne sarà di un altro dei protagonisti dello show.

Nel nuovo episodio, infatti, Leroy Gibbs (Mark Harmon) è stato sospeso dal Dipartimento, dopo aver picchiato un uomo che sospettava gestisse un giro illegale di combattimenti tra cani, prima che la squadra potesse arrestarlo e interrogarlo.

In Watchdog, Gibbs e il suo team raccolgono informazioni su un pitbull ferito ritrovato sulla scena di un incidente stradale. Indagando sul sospettato, Gibbs, McGee, Bishop e Torres scoprono che quella che lui chiama "attrezzatura da pesca" sommersa indica in realtà dei cani annegati, ed è a quel punto che Gibbs aggredisce l'uomo, che per la cronaca risulta essere davvero colpevole.

L'ispettore generale Coyle, però, a quel punto chiede al personaggio interpretato da Mark Harmon di consegnare pistola e distintivo. Questa, quindi, potrebbe essere stata l'uscita di scena di Leroy Gibbs da NCIS. Tempo fa, del resto, The Hollywood Reporter aveva raccontato l'intenzione dell'attore di uscire dallo show alla fine della stagione 18, salvo poi accettare di tornare sporadicamente dopo aver saputo che in caso di addio la CBS avrebbe cancellato la serie. Il suo allontanamento, quindi, potrebbe preludere a un futuro con meno apparizioni.

