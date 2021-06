NCIS, svolta storica per la serie: Mark Harmon comparirà in un numero limitato di episodi

Sembra che CBS stia preparando il terreno per l'addio di Mark Harmon a NCIS. Secondo quanto riportato dall'affidabile TV Line, diverse fonti sostengono che il volto storico della serie prenderà parte ad un numero limitato di episodi della stagione 19.

Un altro insider vicino al network rivela inoltre che il numero delle puntate in cui apparirà Harmon si limiterà ad una singola cifra, dunque al massimo 9 episodi, mentre un'altra fonte ancora afferma che la sue comparse saranno "poche".

Per riempire il buco lasciato da Harmon, CBS ha ufficializzato l'ingaggio di Gary Cole e Katrina Law come regular del cast della stagione 19 di NCIS. Il primo - i cui crediti includono The West Wing, Chicago Fire, Strafumati e Dodgbell - vestirà i panni dell'agente speciale dell'FBI Alden Park, mentre la seconda, nota per il ruolo di Nyssa Al Ghul nell'Arrowverse, continuerà ad interpretare l'agente speciale Jessica Knight introdotto nella stagione 18.

"Non abbiamo ancora girato un singolo fotogramma, ma con l'aggiunta di Gary Cole e Katrina Law al cast, questa si preannuncia già come una delle migliori stagioni", ha commentato lo showrunner Steven D Binder. "Approcciando la stagione 19, siamo entusiasti di avere nuovi personaggi e nuove storia da raccontare che aggiungono e ridanno energia al mondo che abbiamo imparato ad amare in oltre 400 episodi."

Intanto, CBS si prepara a lanciare il nuovo spin-off NCIS: Hawaii ad autunno 2021.