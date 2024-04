NCIS, traguardo storico: il franchise è arrivato all'episodio 1000!

Il franchise di NCIS, nelle sue varie rappresentazioni ambientate intorno al mondo, ha tagliato l’incredibile traguardo dei 1000 episodi totali, dimostrando ancora una volta la straordinaria longevità del format e riuscendo a rendere omaggio alla primissima puntata dello show CBS in un modo originale, dinamico e nostalgico allo stesso tempo.

Dopo aver parlato dell’arrivo di NCIS: Sidney, torniamo a parlare della serie tv poliziesca per festeggiare insieme ai fan lo storico traguardo di quello che, nato nel 2003 come spin-off di JAG - Avvocati in Divisa, si è trasformato nel tempo in un vero e proprio fenomeno di massa capace di dare vita a sua volta a show paralleli, a diversi film per il piccolo schermo e a videogiochi ambientati nell’universo raccontato nelle opere e portando avanti una narrazione capace di portare in scena anche il cambiamento della percezione del pericolo nel corso di due decenni.

La puntata intitolata A Thousand Yaris, andata in onda negli Stati Uniti il 15 aprile 2024, può contare sula presenza di diversi cameo ed è fortemente connessa al primo episodio dopo i due pilota, Air Force One, presentando un plot twist del primo capitolo della serie televisiva e regalando al pubblico una serie di piacevoli sorprese.

In attesa di poter vedere la ventunesima stagione della serie originale e curiosi di capire come si svilupperanno le nuove biforcazioni, Sydney e Origins, vi lasciamo al sentito saluto del team di NCIS a David McCallum.

I Soprano, La serie completa 1-6 (Box 28 Dv) è uno dei più venduti oggi su