NCIS: ufficiale un sorprendente ritorno nella diciassettesima stagione

Se l’ultimo episodio della stagione 16 si è chiuso in modo inaspettato, anche la diciassettesima stagione di NCIS, annunciata ufficialmente dalla CBS il mese scorso, sembra nascere all’insegna delle sorprese.

L’episodio “Daughters” che chiude la sedicesima stagione di NCIS, infatti, ha visto il ritorno inaspettato di Diane Sterling, la defunta ex moglie di Gibbs (presumibilmente nelle vesti di fantasma), ma è nella scena finale che è avvenuto il vero colpo di scena. L’agente speciale Ziva David (Cote de Pablo) compare e avverte Gibbs: “Non c’è tempo per i convenevoli. Sei in pericolo”. Gibbs, sconvolto, non riesce a fare altro che ripetere il nome di Ziva.

Secondo TV Line, i produttori hanno fatto in modo di mantenere segreto il ritorno di Ziva anche col cast, non includendo la scena nel copione e girando a mezzanotte con una troupe ridotta all’osso.

Gli showrunner di NCIS, Frank Cardea e Steven D. Binder, hanno confermato che Cote de Pablo tornerà ad apparire nella prossima stagione. “Quel momento di shock era solo l’inizio. Cote de Pablo sarà guest star del primo episodio, in cui si capirà il senso dell’avvertimento di Ziva a Gibbs.”

Il personaggio di Cote de Pablo protagonista dello sci-fi Prototype era uscito di scena nel 2016, quando Ziva sembrava essere morta, in una scena non mostrata sullo schermo. Nell’ultimo anno, però, la trama dello show ha confermato che l’agente era viva. “Essendo stata assente per anni, ci sono molte cose che potrebbero esserle accadute” ha detto ancora Binder. "Cerchiamo sempre di pensare a ciò che il pubblico vuole vedere, ciò che noi vogliamo vedere, ciò che ha senso, ciò che è interessante.”

Non resta quindi che attendere la diciassettesima stagione di NCIS.