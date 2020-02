Ncuti Gatwa su Eric in Sex Education: 'è un faro per la comunità LGBTQ+ di colore'

Che abbiate visto entrambe o solo una delle due stagioni di Sex Education poco importa: nessuno è immune al fascino di Eric Effiong. Ma qual è il suo ruolo nella rappresentazione mediatica della comunità LGBTQ+? A raccontarcelo l'attore ed interprete Ncuti Gatwa.

Secondo Gatwa il co-protagonista dello show, nonché fedele amico dell'inesperto sessuologo Otis Milburn (Asa Butterfield), è un vero e proprio esempio da seguire e un punto di riferimento per gli adolescenti di colore che iniziano a scoprire la propria sessualità:

"Quando le persone parlano di diversità e inclusione, a volte si devono aprire numerose parentesi ed è necessario analizzarle tutte", ha detto l'attore durante una recente intervista, e ciò è necessario perché in primo luogo non tutte le identità sessuali sono considerate alla pari. Non esiste una classifica a punti, ma è come se ne avessimo una ed è necessario livellare il campo di gioco. Quando lo facciamo, possiamo raccontare la vita di altre persone, le loro esperienze e mostrare che non sono così diverse dalle altre. È importante che mostriamo tutte queste cose e, a volte, devi pensare:' È stata ascoltata questa voce? "

Continua poi: "È davvero bello vedere un personaggio gay, un ragazzo nero, in prima linea in questa storia e in uno show che arriva a così tante persone grazie a Netflix. Spero che gli altri ragazzini di colore in tutto il mondo possano identificarsi in lui: è importante rappresentare tutti gli aspetti della sessualità e in questo Eric è una forza trainante di cui sono davvero orgoglioso ".

Per approfondire vi suggeriamo la nostra recensione di Sex Education 2, disponibile su Netflix, che tra i numerosi temi affrontati tratta anche quello della mascolinità tossica che coinvolge ragazzi in tutto il mondo.