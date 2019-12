Neanche uno dei protagonisti di Stranger Things conosce il destino del suo personaggio

Abbiamo scoperto quello che sarà il titolo provvisorio di Stranger Things 4, ma tutti si chiedono ancora se uno dei personaggi più amati nella serie farà la sua comparsa nelle prossime puntate dello show.

Ovviamente stiamo parlando di David Harbour, interprete del burbero sceriffo Jim Hopper, che in un'intervista concessa durante il Comic-Con di Dortmund ha risposto così alle domande dei fan riguardo il fato del suo personaggio: "Oddio, non lo so, dovremmo chiamare i fratelli Duffer che dite? Non sappiamo proprio niente, ancora niente. Non mi dicono niente, quindi dobbiamo aspettare. Penso che prima o poi scopriremo se è vivo o meno, dobbiamo solo aspettare".

Inoltre l'attore ha spiegato i motivi del sacrificio del suo personaggio: "È da sempre che dico che Hopper è un personaggio amabile, anche se un po' rude. Soprattutto all'inizio della prima stagione, è in un periodo molto buio, beve, sta cercando di uccidersi perché non riesce a superare la morte della figlia. Penso che avesse bisogno di morire, per scusarsi di come ha vissuto in questi dieci anni".

I fan aspettano anche il ritorno di Robin, protagonista introdotta nella terza stagione e che gli showrunner di Stranger Things non hanno confermato ufficialmente, anche se siamo sicuri di rivederla nelle prossime puntate dedicate alla serie.