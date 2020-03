Negan affronta un insolito combattimento nella 10x11 di The Walking Dead

Dopo le vicende dell'episodio Stalker, Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Alpha (Samantha Morton) sono di nuovo insieme e dovranno affrontare una situazione alquanto insolita per entrambi. Se non volete spoiler sulla 10x11 di The Walking Dead vi sconsigliamo di continuare la lettura.

Nel penultimo episodio abbiamo visto Alpha lottare contro tutti pur di mantenere il suo ruolo di leader dei Sussurratori e, come afferma la stessa Morton, aromi non ha più nulla da perdere.

Adesso, dopo l'ultimo scontro con la figlia Lydia (Cassady McClincy), Alpha si trova faccia a faccia con Negan, che le domanda se abbia "passato col massimo dei voti l'esame per passare al prossimo livello di quella strana m***a che sono i Sussurratori".

"Scherzi per nascondere la tua paura", gli risponde Alpha: dopo questa esclamazione Negan ride con una sonora risata, confermando i sospetti della donna.

Di lì a poco i due iniziano a lottare, alternandosi in rapidi scambi con delle lame. Dopo l'ennesimo taglio Negan le chiede, ironico, se adesso che il loro sangue si è mescolato siano uniti per sempre. Poco dopo la scena si sposta sui Sussurratori, che marciano alla volta di Hilltop, dove Daryl guiderà le comunità alleate in battaglia.

Re Ezekiel (Khary Payton), Jerry (Cooper Andrews), Yumiko (Eleanor Matsuura), Kelly (Angel Theory), Luke (Dan Fogler), Rosita (Christian Serratos), Eugene (Josh McDermitt) e Aaron (Ross Marquand) sono alcuni dei coraggiosi combattenti che difenderanno Hilltop, che oltre ai non-morti dovrà fare i conti con un esercito armato di frecce infuocate.

Chi uscirà vincitore dallo scontro? Il prossimo episodio intitolato Morning Star sarà trasmesso il prossimo 8 marzo dalla AMC: preparatevi alla battaglia con il teaser della 10x11 e scoprite perché molti fan dello show post-apocalittico si stanno ribellando alle scelte degli sceneggiatori, mentre Angela Kang ha chiarito nelle ultime ore un particolare evento di The Walking Dead 10