Negan e Beta si incontreranno nella stagione 10 di The Walking Dead

Uno scatenato Negan (Jeffrey Dean Morgan) e il Sussurratore Beta (Ryan Hurst), che nei fumetti di Robert Kirkman sono rivali, si incontreranno nella stagione 10 di The Walking Dead. Lo ha rivelato la showrunner della serie, Angela Kang, intervenuta al talk show Talking Dead andato in onda dopo la premiere.

"Sì, si incontreranno, è fantastico" ha rivelato. "Non dirò nient'altro perché sarebbe spoiler. Raccoglieranno la verdura" ha aggiunto ridendo.

Negan, rinchiuso per quasi otto anni come unico prigioniero di Alexandria, ha già condiviso molto tempo sullo schermo con la disertrice dei Sussurratori Lydia (Cassady McClincy). Jeffrey Dean Morgan ha rivelato che la stagione 10 vedrà il suo personaggio faccia a faccia con altri membri del cast che il suo Negan non ha ancora incontrato.

Quando gli è stato chiesto dei co-protagonisti coi quali dividerà lo schermo nella decima stagione, Morgan ha risposto: "Credo che Angela abbia appena detto che con Ryan, Beta, potrebbero esserci delle cose in arrivo. Dovrebbe essere piuttosto divertente. Ho fatto anche delle cose con Ross [Marquand, che interpreta Aaron], e alcune cose con Lydia."

Secondo l'attore, "Negan non ha potuto lavorare con molte persone. Ho fatto un sacco di cose con Andy [Lincoln, che interpretava Rick Grimes], e poi Danai [Gurira, ovvero Michonne], Seth [Gilliam, che interpretava padre Gabriel]". Ha poi chiamato in causa Norman Reedus. "E poi condivido una scena con questo ragazzo, ed è stato molto divertente. Sì, Negan è là fuori. Lo vedrete interagire con alcune persone che non ha mai incontrato prima, è fantastico."

In precedenza Morgan aveva dichiarato che la trama di Negan nel fumetto, in cui trascorre del tempo tra i Sussurratori, era una di quelle che avrebbe voluto vivere anche nella serie. "Adoro tutte le cose con Beta e, come sapete, abbiamo aggiunto un paio di personaggi fantastici a questo cast. Spero proprio che quella trama non faccia parte di quelle che saranno escluse."

Nella stagione 10 di The Walking Dead qualcuno dovrà prendersi cura di Judith e RJ. La showrunner Angela Kang ha omaggiato Scott Wilson a un anno dalla sua morte.