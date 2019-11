Negan è cresciuto ed è (forse) il miglior personaggio di The Walking Dead

Interpretato da Jeffrey Dean Morgan, il personaggio di Negan ha fatto il suo debutto in The Walking Dead nel finale della sesta stagione. Inizialmente il villain non era stato accolto bene dal pubblico: troppo violenta la sua entrata in scena, e troppo da cartone animato i suoi dialoghi.

La serie intanto perdeva parte del suo appeal, tanto che all'interno di AMC si cominciò apertamente a parlare di "problema Negan". Adesso le cose però sono cambiate e per molti Negan è diventato uno dei migliori personaggi di The Walking Dead.

Il personaggio di Jeffrey Dean Morgan ha subito alcuni grossi cambiamenti durante il suo periodo in prigione. Per il personaggio, sono passati più di sei anni, che per il pubblico sono stati circa due. Uscendo dalla cella, Negan ha in parte mantenuto quell'atteggiamento spregiudicato da villain, ma ha smussato alcuni aspetti del suo carattere che lo fanno apprezzare molto di più.

Certo, è sempre colui che ha ucciso diversi tra i personaggi più amati. Ma ora difende i bambini, gli emarginati, fa spesso "la cosa giusta". E anche se molti non lo perdoneranno mai, è indubbiamente un personaggio molto più "piacevole" da vedere nella serie. Basti pensare che Negan non compare nell'episodio 10x07, e a quanto pare diversi spettatori hanno sentito la sua mancanza, non perché l'episodio in sé non sia buono, ma proprio per la presenza scenica di Morgan, sempre più tra gli assi portanti della decima stagione di The Walking Dead.

Intanto, come accade periodicamente, gli attori di The Walking Dead smentiscono una teoria su Rick Grimes. Pochi giorni fa, inoltre, Norman Reedus ha concluso le sue riprese.