Negan e Daryl: amici o nemici? La showrunner di The Walking Dead 10 sul loro rapporto

Le foto di Look at the flowers ci avevano anticipato lo scontro tra Daryl e Negan, ma a quanto pare la loro relazione è più complicata del previsto, come sottolinea la showrunner di The Walking Dead.

"Credo che la situazione si stia sciogliendo, ma non penso che Daryl voglia bene a questo tizio per ora. Non so se si fidi totalmente di lui. Era molto consapevole di quanto Negan si fosse divertito quando ha ottenuto il fucile dai Sussurratori, e Negan è complicato: ha ucciso persone molto importanti per Daryl" ha dichiarato ad Entertainment Weekly.

Nella quattordicesima puntata abbiamo assistito a degli eventi davvero importanti per entrambi. Daryl ha sorpreso Negan e l'ha tenuto sotto scacco, non credendo al fatto che Alpha fosse morta per mano sua. Per dimostrarglielo, Negan lo porta nei pressi della picca sulla quale aveva posizionato la testa mozzata della leader dei Sussurratori: peccato che Beta fosse già passato di lì e avesse prelevato l'inquietante testa zombie. A quel punto i due sono stati circondati da un gruppetto di Sussurratori, che hanno giurato lealtà all'uccisore di Alpha, tendendo il fucile a Negan. Per un momento abbiamo veramente trattenuto il fiato per la sorte di Daryl, ma alla fine Negan ha deciso di sfruttare la sua posizione di vantaggio per sorprendere i Sussurratori e ucciderli con la complicità di Daryl. Sebbene il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan sembra essere passato dalla parte dei buoni, ci sono ancora molti dubbi su di lui. Dopo tutto rimane colui che ha fracassato il cranio di due protagonisti più apprezzati dai fan, nella settima stagione.

"Per Daryl, la perdita di Glenn ed Abraham è stata davvero importante, così come tutte le persone che sono morte in quella guerra, e non credo che sia qualcosa che si possa dimenticare tanto facilmente" ha concluso Kang. In effetti neanche i fan sarebbero stati disposti ad accettare un passaggio rapido di Negan da una parte all'altra.

Nell'episodio in questione c'è stato anche un riferimento a Maggie; la stessa Angela Kang non ha voluto rivelare troppo sul suo futuro ritorno in The Walking Dead.