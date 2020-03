È la prima volta che Negan incontra quello storico personaggio di The Walking Dead

Non sempre tutti i membri del cast hanno modo di lavorare insieme pur facendo parte della stessa serie. Per questo Jeffrey Dean Morgan è rimasto stupito per aver avuto la possibilità di incontrare un personaggio che fa parte della serie fin dall'inizio di The Walking Dead.

Stiamo parlando ovviamente di Carol e dell'attrice che la interpreta, Melissa McBride. Lei stessa ha parlato del nuovo rapporto di fiducia tra Negan e Carol. È stata quest'ultima a farlo evadere di prigione, facendosi promettere in cambio la testa di Alpha.

"La mia reazione iniziale è avvenuta quando, circa un anno fa mentre ci stavamo preparando per la stagione, Angela Kang mi ha chiamato per dirmi che Carol sarebbe stata in combutta con Negan e sarebbe stata lei a farlo uscire di prigione, per poi spedirlo in una missione nella seconda parte della stagione perché si unisse ai Sussurratori. E davvero, ero molto emozionato di lavorare con Melissa".

Strano a dirsi ma i due non avevano mai avuto modo di recitare in delle scene vere e proprie insieme, nonostante Negan faccia ormai parte della serie già da tre stagioni.

"Non ho mai avuto una scena con lei in più di quattro anni, quindi la nostra prima scena è stata un paio di episodi fa, quando avete visto la consegna della testa di Alpha. Ma le nostre prime grande scene che abbiamo girato sono, in ordine, queste due: il flashback in prigione e poi siamo tornati alla scena della testa sulla picca. Ed è stato grandioso. Avevamo parlato di lavorare insieme per così tanto tempo, e credo che l'emozione si possa vedere tutta sullo schermo ed è stato un elemento che ha funzionato per questi due personaggi".

Anche Melissa McBride aveva espresso il proprio apprezzamento per aver avuto la possibilità di lavorare con Morgan. Carol non era infatti presente nella classica scena in cui Negan uccide Glenn e Abrahm, e nella guerra contro i Salvatori i due non si sono mai realmente incontrati. Per il resto Negan è sempre stato in prigione, ricevendo soltanto alcune visite da parte di alcuni personaggi, quindi strano a dirsi ma Look at the flowers è stato il primo episodio che li ha visti protagonisti. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione della puntata di The Walking Dead in questione.