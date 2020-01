Negan indosserà una maschera dei sussurratori nella nuova puntata di The Walking Dead?

Guardando attentamente il teaser trailer del nuovo episodio di The Walking Dead, intitolato "Squeeze", è possibile intravedere un personaggio con indosso una maschera dei Sussurratori. Che sia proprio Negan il personaggio in questione?

Negan, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, non ha di certo bisogno di presentazioni. Se all'inizio si è attirato l'odio di tutti i fan per i violenti omicidi commessi, c'è da dire che gli anni di prigione e l'amicizia con Judith, la figlia di Rick, sono serviti a renderlo un personaggio decisamente più ambiguo. Dopo essere evaso di prigione ed aver conquistato la fiducia di Beta, braccio destro del capo dei Sussuratori, sembra che adesso sia stato accettato anche dalla leader Alpha.

Nel teaser trailer della nuova puntata, intitolata Squeeze, è possibile intravedere fugacemente un personaggio con indosso una maschera da non morto. A giudicare dal fotogramma, riportato qui sotto, sembra proprio che dietro la maschera ci sia Negan.

Difficile dire se alla fine Negan tornerà ad aiutare il gruppo di protagonisti o se invece finirà per essere un'altra potente arma nelle mani dei Sussurratori. È bene tenere presente che nel fumetto Negan non riesce ad indossare la maschera di pelle proprio perché Alpha non glielo permette fino a quando non sarà pronto, ma sappiamo che la serie ha segue spesso un percorso diverso.

È possibile che le nuove imprese di Negan riescano ad infondere nuovo interesse alla serie, magari risollevando gli ascolti di TWD.