Negan con la maschera dei Sussurratori: è nato il villain definitivo di The Walking Dead?

Nel nuovo episodio di The Walking Dead nessuno sarà al sicuro: "La stella del mattino" vedrà lo scontro tra i Sussurratori e la resistenza di Hilltop. Tra i villain c'è però un temibile ospite d'eccezione, come è possibile notare dai primi minuti della puntata.

Nella clip vediamo Negan ed Apha intenti a rafforzare la propria intesa. Dopo la scena di sesso che ha mandato in delirio i fan di TWD, i due si ritrovano a condividere il viaggio che li porterà dai loro nemici di Hilltop e Alpha incita il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan a procurarle delle ferite sul braccio: un po' di terrificante autolesionismo dal quale la leader dei Sussurratori trae la forza per andare avanti. Negan non sembra essere altrettanto entusiasta...

Nella sequenza successiva vediamo un gruppo di zombie arrancare nel bosco e tra di loro riconosciamo subito i Sussurratori, intenti ad indossare le maschere da non morto e a nascondersi tra la folla. Dopo Beta ed Alpha vediamo comparire anche Negan, individuabile dalla tipica giacca di pelle. "Li uccideremo tutti", recitano in coro i Sussurratori.

Negan è tristemente noto ai fan per aver assassinato molti dei personaggi principali, e nonostante il suo parziale percorso di redenzione, sembra ora essere tornato dalla parte dei cattivi. La sua amicizia con Judith potrebbe alla fine prevalere, e il suo schierarsi dalla parte di Alpha potrebbe essere stato un inganno ben costruito, ma se così non fosse ci ritroveremmo di fronte ad una terribile minaccia. È stato Morgan stesso ad aver richiesto una particolare modifica alla maschera: ha chiesto al truccatore Greg Nicotero di fare in modo che la bocca intagliata sulla pelle si aprisse in un sorriso, in modo da rappresentare a pieno l'indole di Negan. In pratica ci ritroviamo un Negan Sussurratore che ride come Joker. Non male, eh?

Intanto Norman Reedus ha parlato dello scontro con tra Daryl ed Alpha e ha rivelato alcuni retroscena sulla sequenza. Non resta che attendere l'arrivo dell' undicesima puntata il 9 marzo.