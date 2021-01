Negan muore? Il destino del personaggio di The Walking Dead, tra serie e fumetto

Negan in The Walking Dead ha attraversato uno degli archi narrativi più interessanti dal suo ingresso in scena alla fine della sesta stagione. Jeffrey Dean Morgan ha saputo dare vita ad uno dei villain più carismatici e odiati dell’intero universo creato da Robert Kirkman.

Uccidendo brutalmente Abraham e Glenn quando abbiamo fatto la sua conoscenza, Negan si è dimostrato subito un antagonista diverso da qualcuno come il Governatore.

Non si considerava malvagio, ma piuttosto un "salvatore" e durante le stagioni 9 e 10 della serie, Negan ha attraversato un percorso che molti non credevano possibile: la redenzione. È stato Negan che è riuscito a infiltrarsi tra le fila dei Sussurratori e uccidere il loro leader Alpha ponendo fine alla guerra.

Molti fan chiedevano a gran voce un adattamento del fumetto originale che spiega le origini di Negan e sono stati accontentati con uno degli episodi bonus della decima stagione a lui dedicato.

Non sappiamo che fine farà Negan nella serie tv che si concluderà con la sua undicesima stagione, ma sappiamo cosa è accaduto nei fumetti di The Walking Dead.



Negan ha fatto la sua ultima apparizione nella serie principale di fumetti nel numero #193, Robert Kirkman ha spiegato perché il villain è sopravvissuto. Nel numero #174, Maggie Rhee gli risparmia la vita e gli dice di "convivere con quello che ha fatto" a Glenn.



Kirkman ha rivelato che il piano originale era di ucciderlo, ma l'artista Charlie Adlard è responsabile della sua sopravvivenza. "Negan sarebbe dovuto morire nel numero 174", ha detto a Comicbook.com. "Ho anche scritto la sceneggiatura completa del numero, finiva con la morte di Negan. Charlie Adlard gli ha salvato la vita".



Chissà se la serie tv gli riserverà lo spesso destino intanto potete dare un'occhiata a Hilarie Burton nei panni di Lucille in The Walking Dead e scopri la storia di Negan.