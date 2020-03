Negan Sussurratore nella nuova clip ufficiale di The Walking Dead 10x12

Andrà in onda questa sera in america sulla AMC il dodicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, intitolato "Walk With Us", e per l'occasione l'emittente ha diffuso online una nuova clip ufficiale della puntata che vede protagonisti i Sussurratori e soprattutto Negan (Jeffrey Dean Morgan) ormai tra le loro fila.

L'undicesimo episodio di The Walking Dead 10 si concludeva la scorsa settimana con un enorme cliffhanger che vedeva il gruppo guidato da Daryl intrappolato tra le fiamme e cosparso di una sostanza facilmente incendiabile dai Sussurratori di Alpha. Sembrerebbe anzi che proprio i Sussurratori siano avendo la meglio nella guerra per la sopravvivenza, specie ora che Hilltop è stata praticamente spazzata via come cenere.



La clip di oggi anzi sembra proprio confermare la vittoria dei Sussurratori su Hilltop, tanto che vediamo Negan con la sua immancabile e fidata Lucille uccidere gli ultimi sopravvissuti, comunque mutilati e sul punto di morire. Ma Alpha vuole di più. Vuole riabbracciare Lydia e questo pone in contrasto gli unici due a conoscenza della sopravvivenza della figlia della leader dei Sussurratori, Beta e appunto Negan.



The Walking Dead 10x12 andrà in onda questa sera, 15 marzo, sulla AMC e domani in Italia sulla Fox. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



Vi lasciamo al recap di The Walking Dead 10x11.