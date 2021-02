Neglected Murderesses: Norman Reedus sta sviluppando l'adattamento per AMC

Continua il sodalizio tra Norman Reedus e AMC, infatti Variety riporta la notizia che l’interprete di Daryl Dixon sta sviluppando attraverso la sua società di produzione di nome bigbaldhead, la serie live-action basata sul libro di Edward Gorey intitolato: Neglected Murderesses.

Reedus sarà il produttore esecutivo della serie insieme a JoAnne Colona e Amanda Verdon di bigbaldhead. Secondo una fonte a conoscenza del progetto, il team ha inseguito i diritti di Neglected Murderesses per diversi anni e adesso la serie può finalmente prendere forma.



Gorey è stato un prolifico scrittore ed illustratore, i suoi disegni erano famosi per le loro immagini vittoriane ed edoardiane e per il loro macabro senso dell'umorismo.



Neglected Murderesses è descritta come una commedia nera che racconta la storia di dodici assassine fittizie, che usano metodi particolarmente unici per uccidere le loro vittime.

Tra loro ci sono: l'infermiera J. Rosebeetle, "che ha gettato il suo datore di lavoro su una sedia a rotelle giù da una scogliera a Sludgemouth nel 1898", la signora Fledaway, che "ha mischiato il tè di suo marito con atropina nella primavera del 1903", e la signorina QP Urkheimer, che "ha distrutto il suo fidanzato dopo aver fallito nel prendere un semplice ricambio a Glover's Lanes”.



AMC ospita anche la docu-serie Ride With Norman Reedus oltre che The Walking Dead e in futuro lo spin-off dedicato a Daryl e Carol. Se non volete mancare gli appuntamenti con l'universo The Walking Dead date un'occhiata al calendario delle uscite e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensare di questo nuovo progetto di Reedus.