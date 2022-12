Neuromante: Miles Teller sta per unirsi alla serie Apple tratta da William Gibson

Miles Teller potrebbe presto entrare a far parte del cast di Neuromante, serie targata Apple TV+ e tratta dall’omonimo libro di William Gibson. La notizia arriva poco tempo dopo la conclusione di un'altra serie sempre tratta dalle opere di Gibson, ovvero Inverso - The Peripheral, in programmazione su Prime Video e con Chloe Moretz protagonista.

Apple TV+ sta cercando di adattare l'acclamata trilogia di libri sul Neuromante in una serie televisiva. Il libro è considerato una delle prime e più note opere del genere cyberpunk. Ambientata in un Giappone futuristico, la serie seguirà l'hacker Case che, dopo essere evaso di prigione, accetta di svolgere un ultimo lavoro che lo porterà a contatto con una potente intelligenza artificiale. La piattaforma ha offerto alla star di Top Gun: Maverick Miles Teller il ruolo principale di Case, un hacker, antieroe e tossicodipendente. Se accetterà l'offerta di Apple, l'attore avrà un contratto per una sola stagione.

Le riprese dovrebbero partire entro l'estate 2023, con Graham Roland, che in passato ha lavorato a Lost e a Jack Ryan per Prime Video, coinvolto nel progetto come sceneggiatore e showrunner.

Pubblicato nel 1984, Neuromante è considerato una delle opere pionieristiche del genere cyberpunk insieme a Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick. Il romanzo racconta la complessa storia di Case, un “console cowboy” (un hacker informatico disonesto) la cui lucrosa carriera criminale viene interrotta dopo che una rapina andata male gli ha causato un danno al sistema nervoso, rendendolo incapace di “collegarsi” al cyberspazio. Case viene ritrovato dalla ciberneticamente potenziata Molly e dal misterioso Armitage, che si offrono di ripristinare le sue capacità di hackeraggio a una condizione: che si unisca a loro in una rapina legata a un’intelligenza artificiale estremamente potente.

Nel 2017 si era parlato della realizzazione di un film su Neuromante con la regia di Tim Miller (Deadpool), ma da allora sono state rilasciate poche informazioni su questo progetto, che alla fine è caduto nel dimenticatoio. Miles Teller è celebre per aver recitato nella serie Divergent e, soprattutto nel ruolo di Bradley “Rooster” Bradshaw, il figlio di Goose, in Top Gun: Maverick.

Su queste pagine trovate la recensione di Inverso The Peripheral, la cui prima stagione si è appena conclusa su Prime Video.