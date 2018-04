Nei prossimi episodi di Arrow assisteremo al ritorno di volti già noti ai fan dello show

Il network The CW ha pubblicato il promo ufficiale di "Shifting Allegiances”, il ventesimo episodio della sesta stagione di Arrow che verrà trasmesso venerdì 28 aprile. A giudicare dalle immagini del filmato, Oliver Queen (Stephen Amell) si ritroverà in una situazione molto simile a quanto accaduto lo scorso anno...

Se ricordate, l’anno scorso Oliver venne catturato dal criminale Adrian Chase (Josh Segarra), il quale riuscì addirittura a piegarne la volontà, facendo sì che l’eroe ammettesse di essere soltanto un assassino e di trovare gusto nell’omicidio. Il trailer visionabile in calce all’articolo ci mostra non solo che Ricardo Diaz (Kirk Acevedo) riuscirà in qualche modo a catturare il vigilante, ma lo inviterà ad affrontarlo in una rissa anche piuttosto violenta.



Finora, la crociata di Oliver contro Diaz è stata alquanto rovinosa. Anche grazie alle macchinazioni orchestrate da defunto Cayden James, il villain è riuscito a separare il Team Arrow originale dal “Nuovo Team Arrow", e adesso che anche John Diggle (David Ramsey) ha voltato le spalle all’arciere incappucciato, Green Arrow è completamente solo nella lotta contro il crimine di Star City.



Recentemente intervistato dai colleghi del portale d’informazione Entertainment Weekly, l’attore David Ramsey ha rivelato dei dettagli interessanti sul futuro di Oliver e del Team Arrow: “Oliver sta per pagare un prezzo che non ha mai pagato prima. A differenza degli altri supercriminali, che finora hanno sempre cercato di uccidere Oliver, Ricardo Diaz sta semplicemente distruggendo la sua famiglia, pezzo dopo pezzo”.



Considerando l’agghiacciante fotografia pubblicata via Twitter dalla star Stephen Amell, la possibilità che l’eroe perda per sempre uno dei suoi storici collaboratori, se non lo stesso John Diggle (che adesso lavora per conto dell’ARGUS), si fa sempre più insistente.

Di seguito vi proponiamo le sinossi ufficiali degli episodi intitolati "Shifting Allegiances”, "Docket No. 11-19-41-73" e "The Ties That Bind”, ossia le puntate che verranno trasmesse tra il 26 aprile ed il 10 maggio 2018.

“RENE RITORNA DAL NEW TEAM ARROW - Oliver (Stephen Amell) si rivolge ad un vecchio amico affinché lo aiuti nella lotta contro Diaz (la guest star Kirk Acevedo). Nel frattempo, Rene (Rick Gonzalez) è dimesso dall’ospedale ma ha qualche difficoltà a riadattarsi alla vita di Wild Dog. Inoltre, Lance (Paul Blackthorne) scopre qualcosa di sconvolgente sul conto di Black Siren (Katie Cassidy). Alexandra La Roche ha diretto l’episodio scritto da Wendy Mericle & Rebecca Bellotto.”



“COLIN DONNEL SARÀ OSPITE DELL’EPISODIO - La pressione sale per Oliver (Stephen Amell), che appunto inizia a chiedersi se perderà tutto nella battaglia atta a salvare Star City. Intanto, ecco tornare un volto familiare. Andi Armaganian ha diretto l’episodio scritto da Marc Guggenheim e sceneggiato da Ubah Mohamed & Tyron B. Carter.”



“DIAZ PRENDE DI MIRA I COMPONENTI DEL TEAM ARROW E LE LORO FAMIGLIE - Diaz (la guest star Kirk Acevedo) prende di mira il Team Arrow ed i loro cari. Oliver (Stephen Amell) ha una discussione con Felicity (Emily Bett Rickards) riguardo il pericolo che corre, quando la donna ha la possibilità di fermare Diaz per sempre. Tara Miele ha diretto l’episodio scritto da Ben Sokolowski & Oscar Balderrama.”

Non è ancora chiaro chi sia l'amico contattato da Oliver nel corso del ventesimo episodio, ma una cosa è certa: nella puntata successiva assisteremo al ritorno di Colin Donnel nel panni di Tommy Merlyn, il fan-favorite deceduto al termine della prima stagione di Arrow. Secondo voi si tratterà soltanto dell'ennesimo flashback o il personaggio tornerà sul serio dal mondo dei morti?

Arrow torna ogni giovedì su The CW.