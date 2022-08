Neighbours, ascolti da record per il finale della soap con il ritorno di Margot Robbie

Tre milioni di telespettatori britannici si sono sintonizzati sull'episodio finale della soap opera australiana Neighbours, dopo ben 37 anni di produzione. Lo speciale doppio episodio conclusivo ha attirato tantissimi spettatori, con una media di 2,5 milioni di pubblico medio per la chiusura dello show.

Il finale di un'ora è andato in onda nel Regno Unito su Channel 5, con il ritorno di alcune delle star più famose della longeva serie tv, tra cui Kylie Minogue e Jason Donovan. La star di The Wolf of Wall Street e Barbie, Margot Robbie, ha partecipato con un cameo da Los Angeles mentre Natalie Imbruglia e Holly Valance hanno filmato una scena da Londra, dove entrambe vivono.



Il più grande entusiasmo per i fan è stato il ritorno di Guy Pearce, nuovamente nei panni di Mike Young, riunito con la fidanzata dai tempi della scuola, Jane, interpretata da Annie Jones. L'attore ha proseguito con ottimi riscontri il suo percorso professionale; diverso tempo fa Guy Pearce raccontò un aneddoto su Iron Man 3, uno dei tanti film ai quali ha partecipato nel corso degli anni.



Channel 5 ha confermato che i dati d'ascolto sono stati i più alti da quando ha iniziato a trasmettere lo show nel 2008. Ben Frow di Paramount ha dichiarato:"Volevamo dargli un finale appropriato e rispettoso e spero che la nostra serata dedicata a Neighbours abbia raggiunto quest'obiettivo".



"La risposta degli spettatori è stata davvero commovente" ha proseguito Frow "Anche se desideravano non arrivasse mai il finale".

La conferma di Margot Robbie nel finale di Neighbours è arrivata a fine luglio ed è stata soltanto una delle guest star apparse nell'atto conclusivo. Per l'attrice quello nella soap fu il primo ruolo di una carriera di successo.