Neighbours: Ryan Moloney risponde alle polemiche sulla sua vittoria ai Logie Award

Dopo aver vinto il Logie Award come attore più popolare per la soap opera australiana Neighbours, l'attore Ryan Moloney risponde con ironia a chi contesta la validità dei voti ricevuti, e si dice soddisfatto per il traguardo raggiunto.

Ryan Moloney, interprete del personaggio di Toadie nella soap opera australiana Neighbours, ha vinto il Logie Award come attore più popolare. Ad affiancarlo la coprotagonista Eve Morey, che ha ricevuto anche il prestigioso Gold Logie.

La premiazione però è stata accompagnata dalle polemiche sull'ammissibilità dei voti ricevuti dall'attore. Secondo il regolamento, infatti, possono votare per i Logie Award soltanto i cittadini residenti in Australia, ma da alcune notizie era trapelato che fossero stati invitati a partecipare alla votazione anche i fan al di fuori del territorio australiano.

In un'intervista a una radio nazionale, Ryan Moloney ha risposto a queste voci con ironia, chiedendo se davvero pensassero che fosse "una merda tale" da barare dopo 25 anni. E poi ha lasciato cadere il discorso, aggiungendo quanto fosse felice per il riconoscimento ottenuto e per essere arrivato fino a questo punto.

D'altra parte anche gli organizzatori del premio rigettano le accuse, affermando che non è in corso nessuna richiesta di risarcimento, poiché la validità dei voti è monitorata attraverso un preciso sistema di verifica, che controlla che i voti siano stati effettivamente dati da residenti in Australia, eliminando di conseguenza quelli non validi.