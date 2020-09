Neil Buchanan di Art Attack è Basky? La risposta del conduttore

Nelle ultime ore sul web ha fatto capolino una bizzarra teoria secondo cui Bansky sarebbe Neil Buchanan, il conduttore inglese famoso per Art Attack. Il tutto è partito da Twitter, dove qualche giorno addietro un utente sosteneva di aver scoperto l'identità dello street artist.

Il collegamento sarebbe da ricercare nel fatto che Buchanan fa il batterista nella band Marseille. Secondo molti, le esibizioni della band coinciderebbero con la comparsa delle opere di Bansky. La teoria è rapidamente diventata virale e per molti ormai Neil Buchanan è diventato Bansky, a discapito di Robert Del Naja dei Massive Attack che in precedenza era stato collegato all'artista.

Il post è diventato talmente virale che lo stesso conduttore inglese è stato costretto a smentire sul proprio sito web: "nel weekend abbiamo ricevuto tantissime richieste di commento sulla storia che circola sul web. Sfortunatamente non siamo in grado di rispondere a tutti, ma possiamo confermare che non c'è alcuna verità nelle teorie che circolano sul web".

In molti però continuano a non crederci e sostengono che questo comunicato neghi l'evidenza, ormai sotto gli occhi di tutti.

Bansky ha omaggiato le infermiere in prima linea nella lotta al Coronavirus, con un murales in cui le ha ritratte come le nuove supereroine del mondo.