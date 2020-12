Neil Gaiman giudica Sandman di Netflix: 'Sono fiero di tutti'

Continuiamo a segnalarvi i commenti di Neil Gaiman su Sandman: questa volta il celebre autore di Portchester ha dato un suo giudizio sul lavoro svolto fino a questo momento sull'attesa serie ispirata all'omonimo personaggio dei fumetti.

Sandman è stata una delle opere più importanti nel mondo dei fumetti, conquistando milioni di fan affascinati dalle avventure di Sogno e degli altri originali personaggi conosciuti nelle pagine dei 75 volumi. Sono ormai passati diversi mesi dall'annuncio della serie prodotta da Netflix, come potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia, secondo varie indiscrezioni le riprese della prima stagione sono già iniziate, anche se i fan ancora non conoscono i nomi dei membri del cast.

Neil Gaiman ha quindi risposto in modo piuttosto evasivo al messaggio condiviso da @brockmclaughlin, dando un suo giudizio sul lavoro fatto fino a questo momento: "Sono fiero di tutti quelli che hanno lavorato sulla serie". Il tweet di Neil Gaiman ha riscosso un notevole successo tra i fan, che hanno subito iniziato a condividere le loro scelte di cast preferite, oltre a discutere delle difficoltà nel trasporre un'opera complessa come quella pubblicata per la prima volta nel 1989. Infine vi segnaliamo questi commenti riguardo la presenza di personaggi DC nelle puntate di Sandman.