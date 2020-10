Neil Gaiman ha inventato la morte? Ecco la spassosa risposta dell'autore di Sandman

È stato Neil Gaiman ad inventare la morte, e non stiamo parlando del celebre personaggio di Sandman. A svelarlo è stato lo stesso autore durante un divertente scambio di battute su Tumblr, dove un fan gli chiesto: "Ho fatto una ricerca su Google e ho letto che hai inventato la morte, è vero?".

Neanche a dirlo, invece di rispondere con un semplice "sì" (il "no" ovviamente non era contemplato), Gaiman ha anche improvvisato una piccola storia: "Molto tempo fa le persone vivevano per sempre, e quando finivano tutto ciò che volevano fare prendevano un autobus per Bognor Regis, sulla costa meridionale inglese, e dormivano in piccoli bed and breakfast sul mare."



Lo scrittore ha spiegato che la città costiera divenne rapidamente sovraffollata, e da ragazzo si rese conto che la situazione era ormai diventata insostenibile e aveva bisogno di un cambiamento. "Allora io suggerii: 'Cosa succederebbe se, invece di andare a Bognor in bus, le persone smettessero di esistere e marcissero? - ha aggiunto - E se facessimo che è sempre stato così?'"



Tornando alla Morte che ha creato per davvero, Gaiman ha concluso "Inoltre, c'è un personaggio chiamato Morte in Sandman. L'ho inventata, e Mike Dringenberg ne ha creato l'aspetto."



A proposito del capolavoro a fumetti, vi ricordiamo che Netflix e Gaiman sono al lavoro su un adattamento di Sandman entrato in produzione proprio in questi giorni, e di cui sono emersi i primi rumor sugli interpreti dei protagonisti.