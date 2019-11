Neil Gaiman è già al lavoro per la seconda stagione di Sandman

La penna di Neil Gaiman ha dato vita a tantissime opere, sia libri che fumetti, che hanno avvicinato alla letteratura milioni di giovani e negli ultimi da alcuni dei suoi più iconici lavori sono state tratte serie TV e film, d'animazione e non: è il caso di Stardust (2007), Coraline (2009), American Gods (2017) e Good Omens (2019).

La notizia della serie TV edita da Netflix e basata sua quella che è forse la sua opera più famosa circolava ormai da tempo e finalmente lo scorso luglio abbiamo avuto la conferma definitiva della serializzazione di The Sandman.

Negli scorsi mesi si sono susseguiti rumor che volevano anche il Lucifer di Tom Ellis nella serie visto che secondo lo stesso Gaiman l'adattamento di Sandman sarà fedele al fumetto: un grande sollievo per i lettori, che già temevano il peggio trattandosi di un mostro sacro del fumetto.

Adesso, l'autore annuncia che le idee e l'entusiasmo per una seconda stagione non mancano: "Siamo in tre a lavorare al progetto, gli showrunner Allan Heinberg e David Goyer e me e abbiamo appena finito di scrivere la sceneggiatura del primo episodio, la trama generale ed i momenti salienti della prima e seconda stagione, siamo in attesa di vedere cosa accadrà dopo."

La notizia fa sicuramente felici i fan della saga, che con i suoi 75 capitoli offre un ampissimo materiale su cui lavorare. La serie, pubblicata per la prima volta nel 1989, è stata consacrata come l'opera prima di Gaiman e narra le vicende di Sandman, il Dio dei Sogni, e dei sui sei fratelli Morte, Desiderio, Disperazione, Delirio, Distruzione e Destino, che insieme formano la famiglia degli Eterni.

Non si sa ancora molto sul progetto e nemmeno i casting hanno ancora avuto luogo, ma ecco alcune anticipazioni di Neil Gaiman sulla serie Netflix.