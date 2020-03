Neil Gaiman leggerà la versione audio di Sandman prodotta da Amazon Audibile

Secondo quanto apprendiamo su Newsarama, Amazon Audibile realizzerà un adattamento audio della saga di Sandman pubblicata su Vertigo che a quanto pare avrà la voce del suo stesso creatore: Neil Gaiman.

L'adattamento, del quale verranno prodotte più puntate vista l'ampiezza della saga a fumetti, sarà scritto e diretto da Dirk Maggs e l'autore inglese presterà la propria voce per portare "alla vita" la propria creatura. "Quasi 30 anni fa, Dirk Maggs si è rivolto alla DC per un adattamento audio di The Sandman", ha dichiarato Gaiman nel comunicato stampa allegato alla notizia. "Sono contento che non sia successo allora, perché siamo nell'era d'oro del dramma audio in questo momento, e Dirk e io siamo molto più bravi in ​​quello che stiamo facendo. Questo sarà un notevole adattamento audio dei fumetti di The Sandman, brillantemente realizzato da Dirk Maggs, con un cast stellare".

In passato, Maggs aveva già adattato diverse storie del listino DC tra cui Batman: Knightfall e Batman: The Lazarus Syndrome, per BBC Radio. Hachette ha anche adattato Kingdom Come in un audio-dramma. Ricordiamo che la serie Sandman è pubblicata sulla linea Vertigo e l'uscita della sua versione audio è prevista per questa estate con traduzioni in arrivo in lingua italiana, francese, tedesca e spagnola. A questo link potete trovare un piccolo teaser audio di questa nuova e affascinante versione, con la voce proprio di Gaiman. Non ci resta che scoprire quali saranno gli stellari nomi del cast cui faceva riferimento nella nota.

Ricordiamo anche che su Netflix arriverà prossimamente l'adattamento seriale di Sandman, per cui si sta attualmente svolgendo il casting principale. Stando agli ultimi report, la prima stagione di Sandman sarà composta da 10 episodi della durata di un'ora ciascuno. Le riprese dovrebbero partire questo maggio in vista di una data di uscita che non è ancora stata rivelata.