Neil Gaiman vorrebbe una seconda stagione di Good Omens, ma c'è un problema

La prima stagione di Good Omens è una delle gemme del catalogo di Prime Video e tutti ne vorrebbero di più, dai fan ad Amazon . Anche Neil Gaiman, il creatore dello show, vorrebbe una seconda stagione, ma ha spiegato quella che è una delle maggiori complicazioni: Gaiman stesso.

L'autore, che ricordiamo ha scritto a quattro mani con Terry Pratchett il romanzo omonimo da cui è tratta la serie, è stato intervistato da Digital Spy a riguardo e ha confermato di aver lasciato la porta aperta per un eventuale seguito.



"Non mi sento come se fosse conclusa e impolverata. Io e Terry avevamo ideato una nuova storia, che sarebbe diventata il secondo romanzo", spiega Gaiman. Però, pur avendo progettato su grandi linee la nuova trama, c'è un problema: "scrivere il secondo romanzo subito dopo il primo, o scrivere la seconda storia subito dopo la prima. Ci sono troppe similitudini". Secondo l'autore, dunque, dovrebbe scrivere altre due stagioni e non solo una, in modo da intervallare. Ma, ci sono gli altri impegni: "è scoraggiante, ho libri da scrivere e altro ancora".

Gaiman, che di recente ha commentato la storia d'amore tra i protagonisti di Good Omens, ammette poi di essere lui stesso il problema principale: "In un giorno ci sono 24 ore e ho un figlio di 4 anni". In ogni caso, ribadisce che anche lui vorrebbe esplorare maggiormente le interazioni tra Crowley e Aziraphale: "Vorrei supervisionare ancora Good Omens, in parte a causa della grande gioia nel portare su schermo David Tennant e Michael Sheen insieme, in parte a causa degli altri personaggi. Vorrei vedere ancora l'Arcangelo Gabriele di Jon Hamm, così come il Belzebù di Anna Maxwell Martin". Al momento sono solo suggestioni e speranze, non c'è nulla in cantiere e Gaiman lo ha ribadito, ma chissà che questi spunti non inizino a prendere forma concreta nei prossimi mesi. Vi piacerebbe una seconda stagione di Good Omens?