Neil Gaiman rivela la parte di Good Omens che Terry Pratchett avrebbe amato

Neil Gaiman, creatore di Good Omens, sa esattamente quale parte dello show di Amazon Prime Video avrebbe solleticato maggiormente Terry Pratchett, co-autore del romanzo Buona Apocalisse a tutti! sul quale è basata la serie, in onda sul canale streaming dallo scorso 31 maggio, co-prodotta da Amazon Prime Video e BBC Two.

"Conoscendo Terry, si sarebbe tanto divertito con le suore" ha spiegato Gaiman - co-autore e produttore di Good Omens - a TVLine.

Neil Gaiman e Terry Pratchett scrissero Buona Apocalisse a tutti!, pubblicato nel 1990. Stavano lavorando per trasformarlo in uno show per la tv quando Pratchett è morto nel 2015. Il romanzo segue le vicende del demone Crowley e dell'angelo Aziraphale mentre cercano di contrastare l'Apocalisse.

Le monache a cui Gaiman fa riferimento, The Chattering Order of St. Beryl, sono un ordine satanico il cui ruolo nel libro è quello di collocare il piccolo Anticristo in una famiglia umana.



"Non saresti in grado di trascinare Terry lontano da loro" ha affermato Neil Gaiman durante un evento pubblicitario promozionale a Times Square "Mi manca Terry perché mi manca il momento in cui si sarebbe rivolto a tutti a Times Square e avrebbe detto 'Sai di cosa abbiamo bisogno per rendere perfetto questo momento, eccolo, un pollo di gomma!'. Questa cosa sarebbe stata talmente divertente ed esilarante e perfetta che l'avrebbe fatto davvero"

Gaiman ha zittito le polemiche emerse in questi giorni sulla 'diversità forzata' e ha confermato che la seconda stagione non si farà e che Good Omens si fermerà a questo ciclo di episodi.