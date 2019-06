Neil Gaiman rivela le parti di Good Omens relative al sequel mai realizzato

Ancora prima che il buon Terry Pratchett morisse nel 2005, sia lui che Neil Gaiman avevano tentato per anni di ottenere un adattamento del loro amatissimo Good Omens in quel di Hollywood, al cinema, anche se alla fine lo streaming online si è rivelata la carta vincente, grazie soprattutto ad Amazon Prime Video.

Gaiman ha recentemente parlato con il The Wrap, rivelando diversi dettagli su questa sua missione condivisa con il compianto Pratchett: "Terry e io continuavamo a cercare qualcuno che sarebbe riuscito ad adattarlo per noi. Abbiamo incontrato davvero molti sceneggiatori, ma quando dicevamo "Good Omens" la risposta era sempre la solita, e cioè 'uhm, troppo strano'". Poco prima della morte di Pratchett, però, Gaiman rivela che ricevette una lettera dall'amico e collega che gli diceva sostanzialmente che sarebbe toccato a lui il compito di adattarla.



Rivela con affetto, un pizzico di tristezza e nostalgia: "Mi scrisse che avrebbe voluto vederla prima che dello spegnersi di tutte le luci. Purtroppo è morto molto prima che ciò avvenisse, ma la richiesta del mio amico morente mi ha smosso qualcosa dentro, davanti a un desiderio del genere". Da quel momento, Gaiman ha cominciato a muoversi ancora più velocemente e finalmente, nel 2017, Amazon ha accettato di trasporre il romanzo con David Tennant e Michael Sheen.



Good Omens si è rivelata la perfetta trasposizione del romanzo, nel bene e nel male, e Gaiman rivela anche che la serie gli ha permesso di inserire idee che sia lui che Pratchett avevano tirato fuori per anni e anni pensando a un possibile sequel, che aveva persino un nome: "Lo avremmo chiamato 668: The Neighbor of the Beast". Tra queste idee, una parte maggiore per l'Arcangelo Gabriele (Jon Hamm) e degli altri angeli e demoni: "Ogni volta che discutevano con Terry di Good Omens come possibile show televisivo, immaginavamo gli Angeli in cima a questo grattacielo con uffici bellissimi, mentre ai Demoni in basso, nel sottosuolo, in quegli uffici che non voleva nessuno. Quella era la nostra idea di Paradiso e Inferno".



Cosa ne pensate?