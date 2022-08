Neil Gaiman: 'se Netflix non rinnova The Sandman, andremo altrove'

Dopo l'enorme successo di The Sandman, serie Netflix promossa a pieni voti dal pubblico e dalla critica, ancora molti sono i dubbi attorno alla realizzazione del secondo capitolo targato Neil Gaiman.

La serie con protagonista Morfeo, il Re dei Sogni, si basa sull'omonima serie di fumetti usciti tra il 1989 ed il 1996 e rappresenta uno dei prodotti di punta targati Netflix dell'ultimo periodo. Tutta la prima stagione ha ricevuto commenti positivi, ma ciò non è bastato a fugare tutti i dubbi e perplessità riguardo la seconda stagione, ancora in sospeso.

La causa è da ritrovare in un budget esageratamente alto che, nonostante un prodotto perfetto, sembra non aver convinto del tutto i vertici della piattaforma streaming. Fortunatamente il creatore Neil Gaiman ha rassicurato i fan di tutto il mondo affermando che, con o senza Netflix, rivedremo ancora una volta Morfeo in azione: "Quando abbiamo messo insieme l'accordo, ci siamo assicurati che ci fossero modi per continuare con Sandman. Ma speravamo anche che nessuna di queste fosse necessaria, perché amiamo i nostri collaboratori di Netflix e loro amano noi. E sono stati fantastici. Voglio dire, hanno persino realizzato un undicesimo episodio segreto di Sandman...".

Rinnovo o no, quel che è certo è che The Sandman 2 si farà e in attesa di rivedere Morfeo, interpretato da Tom Sturridge, di nuovo in azione potete recuperare la nostra recensione della prima stagione.