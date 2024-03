Neil Gaiman svela i piani di una serie tv di Thor per l'MCU:'Ci stavo lavorando'

Prima che Chris Hemsworth debuttasse nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Thor, il personaggio avrebbe dovuto debuttare nel franchise in versione animata. Dietro quel progetto si celava un nome insolito da associare all'MCU, Neil Gaiman. A confermare questo dettaglio è stato proprio lo scrittore in un post sul blog.

"Tempo fa, più o meno nel 2006, mi fu chiesto di creare un cartone animato di Thor e mi entusiasmai molto, la premessa era che doveva essere ambientato prima del film su Thor. Ho fatto una profonda immersione in Thor, ho riletto tutto quello che Jack Kirby ha creato, ho ideato una storia completa che avrebbe attraversato diverse stagioni, mostrando un giovane Loki che passava dall'essere un eroe che ammirava suo fratello maggiore a diventare il cattivo. Poi mi dissero che non mi era effettivamente permesso che in nessun momento i personaggi fossero diversi in alcun modo da com'erano nei film di Thor, così ho detto 'no, grazie' e mi sono fermato" ha spiegato Gaiman.



Il primo film su Thor arrivò nei cinema cinque anni dopo e non è chiaro se il progetto si è sviluppato prima o contemporaneamente al lavoro sui film. Nel 2022 è uscito l'ultimo film del franchise, anche se Chris Hemsworth ha ammesso i difetti di Thor 4, nel quale recita al fianco di Natalie Portman.



Quasi vent'anni dopo, i Marvel Studios hanno imparato molto, come ha dichiarato Brad Winderbaum:"Abbiamo prodotto molti contenuti molto rapidamente, e siamo principalmente una casa di produzione cinematografica. Si può vedere che le nostre prime serie hanno una struttura molto simile a quella dei film: i personaggi si sviluppano fino alla fine, sembrano miniserie autoconclusive".



Se siete amanti del personaggio, recuperate sul nostro sito la recensione di Thor: Love and Thunder, l'ultimo film dedicato al Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe.

