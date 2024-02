Neil Patrick Harris debutta su TikTok e fa impazzire i fan di How I Met Your Mother

Il protagonista di How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris, ha fatto il suo debutto su TikTok facendo letteralmente andare fuori di testa fan della serie tv che si sono scatenati sotto il primo video dell’attore sulla piattaforma, ricordando una delle battute iconiche del suo personaggio nel fortunatissimo show terminato ormai 10 anni fa.

Dopo aver ricordato i 5 episodi più tristi di How I Met Your Mother, torniamo in qualche modo ad occuparci della serie di culto per riportare che Neil Patrick Harris è entrato ufficialmente a far parte della community di creator presenti sulla piattaforma di video brevi.

Nella clip, l’attore prima scherza con i propri figli, imbarazzati dall’atteggiamento eccessivamente entusiasta del padre e capaci di non regalare un sorriso per tutta la performance. L'attore provoca quindi la reazione dei fan annunciando che questo suo nuovo viaggio non potrà che essere: “Leggen…”

Il video è ovviamente già diventato virale sul web, ottenendo quasi 5 milioni di like, più di 50 mila commenti e oltre 150 mila salvataggi tra i preferiti. Gli utenti del social network si sono detti emozionati nell’ascoltare di nuovo l’interprete di Barney pronunciare il tormentone che li ha accompagnati nel corso delle nove stagioni della sitcom e hanno annunciato di voler prendere spunto dall’improvvisa apparizione dell’attore per avere una scusa per guardare un’altra volta How I Met Your Mother.

