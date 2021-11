Neil Patrick Harris: l'epica foto di Halloween della star di HIMYM con la sua famiglia

Halloween è da poco passato, e noi siamo qui ad ammirare alcuni dei travestimenti più riusciti delle star del cinema e delle serie tv. Tra questi naturalmente non può mancare Neil Patrick Harris che, come ogni anno, non ha deluso le aspettative.

La star di How I Met Your Mother con suo marito David Burtka e i loro due figli Harper e Gideon, ha deciso di riproporre gli iconici look visti in alcuni tra i più noti film horrer. Tra questi, come potete vedere del post Instagram riproposto in calce alla notizia, non potevano mancare riferimenti a L'Esorcista, La bambola assassina e Shining.

Sul suo Instagram Burtka ha condiviso la stessa foto insieme a una serie di immagini dietro le quinte che rivelano quanto Harris curi ogni minimo dettaglio per la creazione della foto annuale di Halloween, inclusi trucco, parrucco e quant'altro.

A proposito di Halloween, il pubblico ha apprezzato anche notevolmente il travestimento di Jack Quaid di The Boys e il travestimento di Asa Butterfield di Sex Education, ma sembra che quello di Neil Patrick Harris sia stato gradito oltremodo. L'interprete del playboy Barney Stinson negli anni scorsi ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan con look a dir poco straordinari. L'anno scorso, la famiglia ha imitato i personaggi di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. L'anno prima, i quattro si sono vestiti da Frida Kahlo, Andy Warhol, Vincent van Gogh e Salvador Dali per creare il "Burtka-Harris Boo-seum of Art". Nel 2018, la famiglia si è ispirata a The Haunted Mansion di Walt Disney Parks, mentre nel 2017 è stato scelto come tema quello di American Horror Story: Freak Show, di cui ha fatto parte per due episodi lo stesso Neil Patrick Harris.

Tra tutti questi, quale è il vostro travestimento preferito? Ditecelo nei commenti.