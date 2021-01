Neil Patrick Harris: 'Per me è sexy che gli attori etero interpretino ruoli gay'

Nell'ultimo periodo molte polemiche sono nate in merito all'interpretazione di ruoli gay da parte di attori chiaramente eterosessuali ma, sembra che a Neil Patrick Harris, star indiscussa di How I Met Your Mother, ciò non dispiaccia particolarmente.

L'attore che è attualmente protagonista della miniserie drammatica sull'AIDS It's a Sin, di Russell T. Davies, in onda su Channel 4, pensa che i casting non dovrebbero essere in alcun modo guidati dalle preferenze sessuali e ritiene inoltre che gli attori etero che interpretano gay possano essere anche particolarmente sexy.

"Penso che ci sia qualcosa di sexy nello scegliere un attore etero per interpretare un ruolo gay soprattutto se questo è disposto a investire molto sul personaggio. Nel mondo in cui viviamo non puoi davvero come regista esigere che un attore abbia un determinato orientamento sessuale. Chi deve determinare quanto sia gay qualcuno?".

Neil Patrick Harris sottolinea come lui stesso abbia interpretato un personaggio fin troppo eterosessuale nel corso della sua partecipazione ad How I Met Your Mother e che questo non gli abbia mai creato problemi: "Ho interpretato un personaggio per nove anni che non era per niente come me, ma l'ho fatto. Bisogna scegliere il miglior attore possibile per un determinato ruolo ma, non di certo in base al suo orientamento sessuale".

